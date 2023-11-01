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"حزب الله" يستهدف موقعين للجيش الإسرائيلي وسط قصف إسرائيلي مكثف لبلدات وقرى حدودية

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أفادت مراسلتنا باستهداف "حزب الله" موقعين للجيش الإسرائيلي بالمالكية والبياض عند الحدود، فيما قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدتي بليدا وعيترون جنوب لبنان بالقذائف الحارقة.

وأضافت مراسلتنا أن الجيش الإسرائيلي أطلق قذائف حارقة بشكل مكثف على أطراف بلدات ميس الجبل، بليدا وعيترون وسط تحليق كثيف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في القطاعين الغربي والأوسط.

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وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر الجاري.

ووصل عدد قتلى "حزب الله" إلى حوالي 50، فيما أعلن الحزب أنه تمكن من قتل وإصابة 120 جنديا إسرائيليا بهجمات مقاتليه على الحدود منذ بدء "طوفان الأقصى".

المصدر: RT

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