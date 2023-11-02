 
مباشر
عاجل
مصادرمحلية: عدد كبير من القتلى والجرحى في قصف مقاتلات إسرائيلية لعدة منازل بمخيم جباليا

البيت الأبيض يطور استراتيجية ضد "الإسلاموفوبيا" وسط تشككات من المسلمين الأمريكيين

أخبار العالم

البيت الأبيض يطور استراتيجية ضد
Globallookpress
الرئيس الأمريكي جو بايدن
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wc9r

تستعد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للإعلان عن عزمها تطوير استراتيجية وطنية لمكافحة رُهاب الإسلام (الإسلاموفوبيا)، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

وأوضحت الوكالة أن هذه الخطوة تأتي بينما تواجه اإدارة بايدن تشككات من قبل كثيرين في المجتمع الأمريكي المسلم، بسبب دعمها القوي للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.

وقال ثلاثة أشخاص لوكالة "أسوشيتد برس" إنه كان متوقعا بالأساس أن يصدر إعلان البيت الأبيض الأسبوع الماضي، عندما عقد بايدن اجتماعا مع قادة المجتمع المسلم، لكن الإعلان تأجل.

وقال اثنان من الثلاثة إن التأجيل يرجع من ناحية إلى مخاوف الجالية الأمريكية المسلمة من افتقار الإدارة إلى المصداقية بشأن هذه القضية نظرا لدعمها القوي للجيش الإسرائيلي، الذي أدت ضرباته إلى مقتل آلاف المدنيين في غزة.

وزادت وقائع الكراهية للمسلمين في الولايات المتحدة، وكان من أبرز تلك الوقائع الهجوم الذي أسفر عن مقتل وديع الفيوم (6 سنوات) وإصابة والدته في هجوم يقول الادعاء إنه كان مدفوعا برهاب الإسلام.

المصدر: "أسوشيتد برس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

خروج 500 فلسطيني من حاملي الجنسيات المزدوجة من غزة إلى مصر عبر معبر رفح اليوم (فيديو)