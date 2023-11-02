البيت الأبيض يطور استراتيجية ضد "الإسلاموفوبيا" وسط تشككات من المسلمين الأمريكيين

تستعد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للإعلان عن عزمها تطوير استراتيجية وطنية لمكافحة رُهاب الإسلام (الإسلاموفوبيا)، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

وأوضحت الوكالة أن هذه الخطوة تأتي بينما تواجه اإدارة بايدن تشككات من قبل كثيرين في المجتمع الأمريكي المسلم، بسبب دعمها القوي للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.

وقال ثلاثة أشخاص لوكالة "أسوشيتد برس" إنه كان متوقعا بالأساس أن يصدر إعلان البيت الأبيض الأسبوع الماضي، عندما عقد بايدن اجتماعا مع قادة المجتمع المسلم، لكن الإعلان تأجل.

وقال اثنان من الثلاثة إن التأجيل يرجع من ناحية إلى مخاوف الجالية الأمريكية المسلمة من افتقار الإدارة إلى المصداقية بشأن هذه القضية نظرا لدعمها القوي للجيش الإسرائيلي، الذي أدت ضرباته إلى مقتل آلاف المدنيين في غزة.

وزادت وقائع الكراهية للمسلمين في الولايات المتحدة، وكان من أبرز تلك الوقائع الهجوم الذي أسفر عن مقتل وديع الفيوم (6 سنوات) وإصابة والدته في هجوم يقول الادعاء إنه كان مدفوعا برهاب الإسلام.

المصدر: "أسوشيتد برس"