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وزارة الصحة في غزة تعلن ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع إلى 8805 قتلى

الخارجية الأمريكية: بلينكن يتوجه إلى الأردن يوم الجمعة

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الخارجية الأمريكية: بلينكن يتوجه إلى الأردن يوم الجمعة
Legion-Media
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إن الوزير أنتوني بلينكن سيتوجه إلى الأردن وإسرائيل يوم الجمعة.

وأضاف ميلر، للصحفيين: "سيكرر دعم الولايات المتحدة لإسرائيل، وسيبحث الحاجة إلى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لتقليل عدد الضحايا من المدنيين، بالإضافة إلى عملنا لإيصال المساعدات الإنسانية".

وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن الوزير بلينكن سيجري جولة في عدة دول بالمنطقة خلال زيارته لإسرائيل، وينوي أن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين.

كما صرح مصدر في وزارة الخارجية التركية لوكالة "نوفوستي"، بأن أنقرة تتوقع زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الأحد المقبل 5 نوفمبر الجاري.

ويتوجه بلينكن بعد ذلك إلى اليابان الأسبوع المقبل لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في طوكيو.

وقد أعلن الجيش الإسرائيلي توسيع رقعة عمليات قواته البرية بالتعاون مع القوات البحرية والجوية في قطاع غزة. فيما أفادت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن مصدر، أن إسرائيل مستعدة لمناقشة هدنة إنسانية مؤقتة لوقف الأعمال العسكرية في قطاع غزة، لكنها لا تفكر في وقف إطلاق النار بشكل كامل.

ومع دخول الحرب يومها الـ26 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، يكثف الجيش الإسرائيلي قصفه لقطاع غزة، وسط انقطاع جديد للإنترنيت والاتصالات.

وارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 8796 قتيلا من بينهم 3648 طفلا و2290 امرأة، و22219 جريحا، فيما قتل من الجانب الإسرائيلي أكثر من 1400 شخص بينهم 331 عسكريا.

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المصدر: RT

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