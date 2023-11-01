مصادر مصرية: معبر رفح لن يصبح ممر ترانزيت لتهجير الفلسطينيين لدول أخرى

أكدت مصادر مصرية أن القاهرة ترفض أن يتحول معبر رفح إلى ممر ترانزيت لتهجير الفلسطينيين إلى دول أخرى.

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وأكدت المصادر أن مصر ستسمح فقط بعبور الفلسطينيين حاملي الجنسيات الأجنبية للسفر إلى دولهم الثانية، موضحة أن استقبال الجرحى يتزامن مع استمرار الجهود المصرية مع مختلف الأطراف خاصة الجانب الأمريكي لضمان تسهيل دخول شاحنات المساعدات بشكل أسهل وأسرع ومستدام وأن الهدف هو الوصول لدخول 100 شاحنة مساعدات يوميا.

وأوضحت المصادر أن استقبال الجرحى جزء من الجهود التي تقوم بها مصر وشعبها لتخفيف معاناة أهالي سكان غزة، مع الإشارة أنه في كل المواجهات السابقة والحروب في غزة من 2008 وحتى الحرب السابقة في 2021 كانت مستشفيات مصر تفرض حالة الطوارىء والاستعدادات لتلقى الجرحى والمصابين.

وأشارت المصادر إلى خروج ما يزيد عن 300 من حاملي الجنسيات المزدوجة من معبر رفح البري بين مصر وقطاع غزة، من بينهم 200 أردني إضافة إلى مواطنين من بلغاريا، أستراليا، التشيك، فنلندا، إندونيسيا واليابان.

وتجاوزت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، 8 آلاف قتيل، و21 ألف جريح فلسطيني، فيما قتل على الجانب الإسرائيلي أكثر من 1400 شخص بينهم 315 عسكريا، وأسرت "حماس" أكثر من 240 إسرائيليا.

المصدر: RT