بوريل: عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا أفزعني

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إنه شعر بالفزع جراء أعداد ضحايا القصف الإسرائيلي الذي طال مخيم جباليا في غزة منذ مساء أمس الثلاثاء وحتى عصر اليوم.

ودعا بوريل طرفي النزاع الفلسطيني والإسرائيلي إلى احترام القواعد والقوانين الدولية التي تنظم أخلاقيات الحروب.

وأضاف بوريل في بيان نشر عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "بناء على الموقف الواضح لمجلس الاتحاد الأوروبي بأن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي وضمان حماية جميع المدنيين، أشعر بالفزع إزاء العدد الكبير من الضحايا في أعقاب القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا للاجئين".

وتابع: "يجب تطبيق قوانين الحروب والإنسانية دائما، وضمان وصول المساعدات الإنسانية".

وشدد بوريل على أن الأوضاع في غزة تنحدر من سيئ إلى أسوأ، مؤكدا ضرورة التحرك بسرعة لإيصال المساعدات الإنسانية، مضيفا أن "سلامة المدنيين وحمايتهم ليست التزاما أخلاقيا فحسب، بل هي أيضا التزام قانوني".

وأفادت وزارة الصحة في غزة، أن حصيلة الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مخيم جباليا أمس وحده "تجاوزت 400 شهيد وجريح" وأن كثيرين من سكان المربع السكني المستهدف ما زالوا تحت الأنقاض.

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن مساء الاثنين انطلاق المرحلة الثانية من الحرب على غزة، فيما اعلن الجيش الإسرائيلي مساء الجمعة الماضي توسيع رقعة عملياته البرية في داخل الأراضي الفلسطينية بقطاع غزة، مطلقا هجمات جوية ضخمة وعنيفة استهدفت مناطق شمال وشرق قطاع غزة.

ودخلت الحرب يومها الـ26 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة، في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع منذ الـ7 من أكتوبر الجاري إلى 8796 قتيلا من بينهم 3648 طفلا و2290 امرأة، و22219 جريحا.

المصدر: سويس إنفو