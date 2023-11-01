إسرائيل تعلق على قرار الأردن استدعاء سفيرها من تل أبيب

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية ليئور حياة عن أسف بلاده الشديد لقرار السلطات الأردنية استدعاء سفيرها في تل أبيب من أجل التشاور إذ أعلنت عمان ذلك قبل ساعات من الآن.

وكتب المتحدث حياة في تدوينة له عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "إسرائيل تأسف لقرار الحكومة الأردنية استدعاء سفيرها للتشاور"، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الخارجية الأردنية في وقت سابق أن المملكة ستستدعي سفيرها لدى إسرائيل على الفور.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت الخارجية الأردنية استدعاء السفير الأردني في إسرائيل تعبيرا عن موقف المملكة الرافض لـ"الحرب المستعرة على غزة".

وفي بيان لها، قالت الخارجية الأردنية: "قرّر نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، استدعاء السفير الأردني في إسرائيل إلى الأردن فوراً تعبيرا عن موقف الأردن الرافض والمدين للحرب الإسرائيلية المستعرة على غزة، والتي تقتل الأبرياء، وتسبب كارثة إنسانية غير مسبوقة، وتحمل خطر توسعها، ما سيهدد أمن المنطقة كلها والأمن والسلم الدوليين".

وأضاف البيان: "ووجه الصفدي الدائرة المعنية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بإبلاغ وزارة الخارجية الإسرائيلية بعدم إعادة سفيرها الذي كان غادر المملكة سابقا".

هذا وقد دخلت الحرب يومها الـ26 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة، في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وتجاوزت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 8 آلاف قتيل و21 ألف جريح فلسطيني، فيما قتل من الجانب الإسرائيلي أكثر من 1400 شخص بينهم 326 عسكريا، وأسرت "حماس" أكثر من 240 إسرائيليا.

وأفادت وزارة الصحة في غزة أمس الثلاثاء بأن حصيلة غارات إسرائيلية على مخيم جباليا "تجاوزت 400 شهيد وجريح" وأن كثير من سكان المربع السكني المستهدف مازالوا تحت الأنقاض.

المصدر: RT