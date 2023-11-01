عبد الله الثاني ومحمد بن زايد يشددان على ضرورة التحرك الدولي العاجل لوقف التصعيد في غزة

شدد العاهل الأردني عبد الله الثاني والرئيس الإماراتي محمد بن زايد على ضرورة التحرك الدولي العاجل لوقف التصعيد في غزة.

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وبحث الزعيمان اليوم الأربعاء سبل تكثيف الجهود العربية لوقف الحرب على غزة وحماية المدنيين الأبرياء.

وتناول اللقاء الثنائي الذي تبعه لقاء موسع عقد في قصر الوطن بأبو ظبي، بحضور ولي العهد الأردني الحسين بن عبد الله الثاني، الجهود المبذولة للاستجابة للأوضاع الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.

وشدد الزعيمان على ضرورة التحرك الدولي العاجل لوقف التصعيد العسكري الخطير، وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين وفق القانون الدولي الإنساني.

وأكدا على ضرورة ضمان إيصال المساعدات الإغاثية للناس في القطاع من خلال تمكين المنظمات الإنسانية الدولية من القيام بواجبها، وفتح ممرات إنسانية آمنة ومستدامة.

وشدد العاهل الأردني ورئيس الإمارات على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات دوامة عنف جديدة، والعمل على إيجاد أفق سياسي واضح للسلام العادل والشامل والمستدام على أساس حل الدولتين، الذي يضمن الاستقرار والأمن للجميع.

وتجاوزت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، 8 آلاف قتيل، و21 ألف جريح فلسطيني، فيما قتل على الجانب الإسرائيلي أكثر من 1400 شخص بينهم 315 عسكريا، وأسرت "حماس" أكثر من 240 إسرائيليا.

المصدر: RT