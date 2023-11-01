شولتس لنتنياهو بعد استهداف مخيم جباليا: تضامننا معكم ثابت

شدّد المستشار الألماني أولاف شولتس في اتصال مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو على أهمية حماية المدنيين في غزة وضمان إيصال المساعدات، وجدد تضامن ألمانيا الثابت مع إسرائيل.

وقال مكتب شولتس في بيان له بعد المكالمة الهاتفية بين الجانبين اليوم الأربعاء إنه "جدّد التعبير عن تضامن ألمانيا الثابت مع إسرائيل".

كما "شدد على أهمية حماية المدنيين والإمدادات الإنسانية لسكان قطاع غزة".

إقرأ المزيد

هذا ورحب شولتس بدخول أولى سيارات الإسعاف التي تحمل جرحى فلسطينيين من غزة إلى مصر الأربعاء، قائلا إنه ونتنياهو "اتفقا على العمل معا لمنع توسع النزاع".

تجدر الإشارة إلى أن المكالمة بين المستشار الألماني ونتنياهو جاءت على إثر قصف إسرائيلي على مخيم جباليا للاجئين.

وأسفر ذلك القصف عن مقتل 47 شخصا على الأقل، في أعقاب الغارة على المخيم يوم أمس الثلاثاء وقالت إسرائيل إنها أصابت مجمع أنفاق واسعاً وأودت بحياة قيادي كبير في حماس "ساهم في تدبير هجمات 7 أكتوبر (طوفان الأقصى).

وفي وقت لاحق اتهمت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في تصريحات منفصلة، حركة "حماس" باستخدام المدنيين "دروعا بشرية" في المخيم.

إقرأ المزيد

ومن جهتها، أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، القصف الدموي لمخيم جباليا للاجئين.

يذكر أن حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع منذ الـ 7 من أكتوبر الجاري بلغت 8796 قتيلا من بينهم 3648 طفلا و2290 امرأة، و22219 جريحا.

وأشارت وزارة الصحة في غزة إلى أن حصيلة الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مخيم جباليا أمس وحده "تجاوزت 400 شهيد وجريح" وأن كثيرين من سكان المربع السكني المستهدف ما زالوا تحت الأنقاض.

المصدر: أ ف ب + RT