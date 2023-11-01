نتنياهو: خسائرنا في الحرب مؤلمة رغم الإنجازات (فيديو)

وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مواطنيه بأن الحرب ستستمر حتى "تحقيق النصر"، مشيرا إلى أن "الحرب طويلة لدينا فيها إنجازات مهمة، ولكن لدينا خسائر مؤلمة أيضا".

وفي مقطع مصور نشره عبر حسابه على منصة X، قال: "نحن في حرب صعبة. ستكون حربا طويلة. لدينا فيها إنجازات مهمة، ولكن لدينا خسائر مؤلمة أيضا".

وتوجه إلى قتلى الجيش الإسرائيلي وعائلاتهم قائلا: "شعب إسرائيل بأكمله يحتضنكم، من أعماق قلوبنا. نحن جميعا معكم في وقت حزنكم الكبير. سقط جنودنا في حرب ظالمة، الحرب من أجل البيت".

ووعد الإسرائيليين بأن "الحرب ستستمر حتى ننجز المهمة.. سنستمر حتى النصر".

אנחנו במלחמה קשה. זאת תהיה מלחמה ארוכה. יש לנו בה הישגים חשובים, אבל גם אבידות כואבות.



אנחנו יודעים - כל חייל שלנו הוא עולם ומלואו. עם ישראל כולו מחבק אתכן, המשפחות, מעומק ליבנו. כולנו אתכן בשעת יגונכם הכבד.



חיילינו נפלו במלחמה שאין צודקת ממנה, המלחמה על הבית.



אני מבטיח לכם… pic.twitter.com/BMsIxK7MdV — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) November 1, 2023

بدوره، قال وزير الدفاع السابق عضو حكومة الطوارئ بيني غانتس: "إنه صباح صعب على شعب إسرائيل بأكمله، تكلفة الحرب باهظة ومؤلمة".

وأضاف: "أود أن أنقل تعازي الصادقة لأسر الأبطال الذين سقطوا وأتمنى الشفاء التام للجرحى. وحتى الآن، يواصل مقاتلو جيش الدفاع الإسرائيلي القتال ضد أعدائنا. لا تزال أمامنا أيام صعبة، ولكننا جميعا متحدون حول الهدف، وسنفوز".

בוקר קשה לעם ישראל כולו, מחיר המלחמה כבד וכואב ואני מבקש למסור את תנחומיי הכנים למשפחות הגיבורים שנפלו ולאחל רפואה שלמה לפצועים.

גם כעת, לוחמי צה״ל ממשיכים להילחם בעומק השטח מול אויבינו. עוד צפויים לנו ימים קשים, אבל כולנו מאוחדים סביב המטרה, ואנחנו ננצח. — בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) November 1, 2023

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، قال في وقت سابق اليوم إن مقتل جنود الجيش في المعارك مع مقاتلي حركة "حماس" في غزة، يشكل ضربة قاسية ومؤلمة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أسماء 9 جنود قتلوا أمس شمال قطاع غزة، حيث أطلقت قذائف مضادة للدروع على عربة مدرعة كانت تحمل جنودا من لواء غفعاتي.

وبلغت حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي منذ الـ7 من أكتوبر 326، والأسرى لدى "حماس" 240.

المصدر: RT