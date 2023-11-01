وزير الدفاع الإسرائيلي: مقتل جنودنا في معارك غزة يشكل ضربة قاسية ومؤلمة لنا

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف غالانت، إن مقتل جنود الجيش في المعارك مع مقاتلي حركة "حماس" في غزة، يشكل ضربة قاسية ومؤلمة.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف غالانت، إن مقتل جنود الجيش الإسرائيلي في المعارك ضد "حماس" في غزة شكّل ضربة قاسية ومؤلمة.

وأضاف: "سقوط مقاتلي الجيش الإسرائيلي في المعارك ضد إرهابيي حماس في غزة يشكل ضربة قاسية ومؤلمة، قلوبنا وأفكارنا مع عائلاتهم العزيزة".

وتابع: "الإنجازات الكبيرة التي حققها القتال العنيف في أعماق قطاع غزة تفرض ثمنا باهظا للأسف، ونحن مستعدون وجاهزون لحملة طويلة ومعقدة تتطلب الشجاعة والتصميم والمثابرة، سننتصر".

وأعلن الجيش الإسرائيلي أسماء 9 جنود قتلوا أمس شمال قطاع غزة، حيث أطلقت قذائف مضادة للدروع على عربة مدرعة كانت تحمل جنودا من لواء غفعاتي.

ودخلت الحرب يومها الـ26 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة، في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وتجاوزت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، 8 آلاف قتيل، و21 ألف جريح فلسطيني، فيما قتل من الجانب الإسرائيلي أكثر من 1400 شخص بينهم 317 عسكريا، وأسرت "حماس" أكثر من 240 إسرائيليا.

المصدر: RT