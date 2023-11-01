الجيش الإسرائيلي يعلن أسماء 9 جنود قتلوا شمالي غزة في اشتباكات أمس

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء أسماء 9 جنود قتلوا أمس شمال قطاع غزة، حيث أطلقت قذائف مضادة للدروع على عربة مدرعة كانت تحمل جنودا من لواء غفعاتي.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "أطلق الإرهابيون فجر أمس الثلاثاء صاروخا مضادا للدبابات على مركبة عسكرية مدرعة تقل مقاتلين من لواء جفعاتي خلال معركة في شمال قطاع غزة، ما أسفر عن وقوع 9 قتلى".

وأضاف المتحدث: "وإلى جانب ضحايا لواء جفعاتي المذكورين في الإعلان، تم إخطار أربع عائلات بإصابة أحبائهم في الحادث، ولا تزال الإجراءات مستمرة في قضيتهم".

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أمس الثلاثاء إن القوات الإسرائيلية تحقق إنجازات كبيرة خلال العملية البرية، "لكننا ندفع ثمنا باهظا أيضا".

وأضاف: "النتائج والإنجازات على أرض المعركة جيدة جدا... للأسف، في الحرب أيضا هناك ثمن، والثمن في اليوم الأخير كان باهظا".

ودخلت الحرب يومها الـ26 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة، في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وتجاوزت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، 8 آلاف قتيل، و21 ألف جريح فلسطيني، فيما قتل من الجانب الإسرائيلي أكثر من 1400 شخص بينهم 317 عسكريا، وأسرت "حماس" أكثر من 240 إسرائيليا.

المصدر: RT