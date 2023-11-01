تقرير إسرائيلي: تل أبيب تضغط على السيسي عبر أوروبا

كشف التلفزيون الإسرائيلي أن الحكومة الإسرائيلية لا تزال تواصل جهودها الحثيثة للضغط على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عبر دول أوروبية، لاستقبال اللاجئين من قطاع غزة.

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وأشارت قناة i24News الإسرائيلية إلى أن العرض الذي تسعى تل أبيب لتقديمه للقاهرة كإغراء لقبول الصفقة، هو أن يقوم البنك الدولي بشطب الديون المالية الكبيرة لمصر، مقابل هذه الخطوة من جانبها.

وفي السياق نفسه كشف تقرير نشرته صحيفة فاينانشال تايمز، أن إسرائيل لجأت مؤخرًا أيضًا، إلى القادة الدوليين، وطلبت منهم محاولة إقناع الرئيس المصري السيسي بقبول اللاجئين الغزيين في سيناء.

ويعارض السيسي ذلك، بل وقال من جانبه إن بإمكان إسرائيل استيعابهم لديها في صحراء النقب جنوب إسرائيل. وطلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الزعماء الأوروبيين إقناع المصريين، لأن هذا هو الحل الأفضل برأيه. والفكرة الأخرى التي سيتم بحثها هي إجلاء الجرحى الفلسطينيين بالسفن - وإنشاء مستشفى ميداني في مصر.

ووفقا للتلفزيون العبري فإن مصر تخشى أن تحاول أعداد كبيرة من اللاجئين عبور معبر رفح واختراقه.

وكان السيسي قد صرح قبل أسبوعين بأن الشعب المصري سيعارض بشدة وصول اللاجئين الفلسطينيين من قطاع غزة إلى شبه جزيرة سيناء. وحذر من أن مثل هذه الخطوة ستحول سيناء إلى مركز تنطلق منه الهجمات ضد إسرائيل، وستتحول مصر إلى قاعدة للعمليات. وفي مؤتمر صحفي في القاهرة إلى جانب المستشار الألماني أولاف شولتس، قال السيسي إن قطاع غزة يقع بالفعل تحت السيطرة الإسرائيلية - واقترح إجلاء الفلسطينيين إلى صحراء النقب جنوب إسرائيل "حتى يتم التعامل مع حماس".

ويعيش في قطاع غزة نحو 2.4 مليون فلسطيني. ومع بداية الحرب، توافد عدد كبير منهم نحو معبر رفح المغلق.

وتعارض مصر وصولهم إلى أراضيها والتسبب في أزمة لاجئين. وأكد السيسي أن ما يحدث الآن في غزة هو محاولة لإجبار المواطنين على اللجوء والهجرة إلى مصر، و"لن نقبل ذلك".

وأضاف: "مصر تعارض أي محاولة لحل القضية الفلسطينية عبر الوسائل العسكرية أو من خلال تهجير الفلسطينيين قسراً من أراضيهم مهما كان ذلك على حساب دول المنطقة". وقال السيسي إنه إذا طُلب من مواطنيه القيام بذلك، فسوف يخرج الملايين منهم إلى الشوارع ويتظاهرون ضد مرور سكان غزة إلى سيناء.

المصدر: التلفزيون الإسرائيلي