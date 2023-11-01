الرئيس الإسرائيلي خلال خطاب بعد مقتل جنود إسرائيليين في غزة: لن نسمح للعدو بكسر معنوياتنا

قال الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ إن "العدو يحاول شن حرب نفسية ضدنا، ولن نسمح له بكسر معنوياتنا" وذلك في خطاب له ردا على ضربات الفصائل الفلسطينية للجيش الإسرائيلي المتوغل في غزة.

وقال الرئيس الإسرائيلي إن "المختطفين هم أولويتنا القصوى بشكل لا لبس فيه، وعودتهم جزء لا يتجزأ من كسب الحرب".

ودعا هرتصوغ الإسرائيليين إلى "عدم الوقوع ضحية "الحرب النفسية" لحماس، وقال أن الحركة "تشن حربا نفسية ضدنا بأحقر الأدوات"، بحسب تعبيره.

وقد أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من يوم الأربعاء ارتفاع حصيلة قتلاه في غزة إلى 16 جنديا، خلال الساعات الـ 24 الماضية وأبرزها هجوم المدرعة الذي قتل فيه عدد من جنود فرقة جفعاتي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 331 عسكريا في صفوفه منذ بدء عملية "طوفان الأقصى".

المصدر: RT