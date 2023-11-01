مسيرة حاشدة لدعم فلسطين أمام السفارة الأمريكية في بروكسل (فيديو)

انطلقت مظاهرة حاشدة أمام السفارة الأمريكية في بروكسل لدعم فلسطين والمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وهتف المتظاهرون الذين يحملون أعلام فلسطين "نطالب بوقف فوري لإطلاق النار"، و"أنقذوا أطفال غزة"، و"الحرية لفلسطين".

In front of the U.S Embassy in #Brussels , we called for an immediate #CeasefireForGaza and the freedom of Palestine as a whole, with a specific focus on Gaza. We also urged the prosecution of criminals responsible for the killing of civilians and children in Gaza. pic.twitter.com/kiG63TH8z2 — Asma Louzon (@AsmaLouzon) November 1, 2023

ولم يُسمح للمشاركين في المظاهرة بالاقتراب من مبنى السفارة، وأجبروا على التجمع على الجانب الآخر من الطريق.

Mass demonstrations in support of Palestine in Brussels: protesters against the bombing of the Gaza Strip gathered, including in front of the US Embassy. pic.twitter.com/8i2kVChK7H — yalnız kurt (@MApodogan) November 1, 2023

هذا وقد دخلت الحرب يومها الـ26 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث يكثف الجيش الإسرائيلي قصفه للبشر والحجر في قطاع غزة، وسط انقطاع جديد للإنترنيت والاتصالات.

المصدر: نوفوستي