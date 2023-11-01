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مسيرة حاشدة لدعم فلسطين أمام السفارة الأمريكية في بروكسل (فيديو)

أخبار العالم العربي

مسيرة حاشدة لدعم فلسطين أمام السفارة الأمريكية في بروكسل (فيديو)
Globallookpress
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انطلقت مظاهرة حاشدة أمام السفارة الأمريكية في بروكسل لدعم فلسطين والمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وهتف المتظاهرون الذين يحملون أعلام فلسطين "نطالب بوقف فوري لإطلاق النار"، و"أنقذوا أطفال غزة"، و"الحرية لفلسطين".

ولم يُسمح للمشاركين في المظاهرة بالاقتراب من مبنى السفارة، وأجبروا على التجمع على الجانب الآخر من الطريق.

هذا وقد دخلت الحرب يومها الـ26 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث يكثف الجيش الإسرائيلي قصفه للبشر والحجر في قطاع غزة، وسط انقطاع جديد للإنترنيت والاتصالات.

 

 

المصدر: نوفوستي

 

 

 

 

 

 

 

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