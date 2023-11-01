الشرطة الإسرائيلية تستخدم العنف المفرط خلال قمع متظاهرين يهود مناصرين لفلسطين في القدس (فيديو)

نشرت وسائل إعلام عبرية مقطع فيديو يظهر العنف المفرط الذي استخدمته الشرطة خلال تظاهرة لجماعة "ناطوري كارتا"، المناصرين للفلسطينيين، أثناء رفع علم فلسطين في حي مئة شعاريم بالقدس.

وتتكون جماعة "ناطوري كارتا" من المتدينين اليهود المناصرين للفلسطينيين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي توسيع عمليات قواته البرية بالتعاون مع القوات البحرية والجوية في قطاع غزة.

هذا ونددت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء، بالغارات التي استهدفت مخيم جباليا في قطاع غزة وأوقعت عشرات القتلى من الفلسطينيين في هجوم زعمت إسرائيل من خلاله أنه استهدف قياديا في حركة حماس.

وقد دخلت الحرب يومها الـ26 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث يكثف الجيش الإسرائيلي قصفه لقطاع غزة، وسط انقطاع جديد للإنترنيت والاتصالات.

وارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 8796 قتيلا من بينهم 3648 طفلا و2290 امرأة، و22219 جريحا، فيما قتل من الجانب الإسرائيلي أكثر من 1400 شخص بينهم 331 عسكريا.

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المصدر: RT