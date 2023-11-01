"راجعين".. عمل فني عربي مشترك لدعم أطفال فلسطين

شارك 25 فنانا عربيا في أغنية جماعية داعمة لفلسطين بعنوان "راجعين"، معلنين أن إيرادات هذا العمل ستخصص لصندوق إغاثة أطفال فلسطين.

وتم تصوير الأغنية في استوديوهات Olive Wood في عمان، من إخراج الفلسطيني عمر رمال والفلسطينية الأردنية حياة أبو سمرة، وإشراف فني للفنانة الأردنية فرح حوراني.

وجمعت الأغنية عددا كبيرا من الفنانين من جميع أنحاء الوطن العربي، بينهم سيف الصفدي والأخرس وسيف بطاينة من الأردن، غاليا شاكر من الإمارات، عفروتو وأمير عيد ودنيا وائل ومروان موسى ودينا الوديدي ومروان بابلو من مصر، بلطي ونوردو وALA من تونس، وفورتكس من الكويت، وسمول إكس من المغرب، وفؤاد hgجريتلي ليبيا و"دافن شي" (dafencii) من السودان.

ومن فلسطين دانا صالح وعصام النجار ووسام قطب وعمر رمال وزين، وغيرهم.

وأشرف على التوزيع الموسيقي للأغنية الموزع الأردني ناصر البشير، بمشاركة المغني وكاتب الأغاني والملحن المصري مروان موسى، والموزع عمرو الشوملي.

إقرأ المزيد

وشهدت الأغنية رواجا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحقق الكليب عبر "يوتيوب" حتى الآن أكثر من 290 ألف مشاهدة في 15 ساعة فقد منذ إطلاق الأغنية. وتضع المنصة المملوكة لـ"غوغل" قيودا على المشاهدة مبررة ذلك بأن "المحتوى قد يتضمن صورا عنيفة".

وتذكر قناة "يوتيوب" التي نشرت الكليب والتي تحمل اسم الأغنية "راجعين": "كاستجابة مباشرة للأزمة المستمرة في غزة ونضال الشعب الفلسطيني المستمر، اجتمع 25 فنانا من الشرق الأوسط ليقدموا "راجعين"، نشيد يتجاوز الحدود، مجسدا الصمود والمقاومة. وجميع عوائد الأغنية والفيديو سيتم التبرع بها لصندوق إغاثة أطفال فلسطين".

ويشار إلى أن صندوق إغاثة أطفال فلسطين (Palestine Children's Relief Fund)، هو منظمة غير حكومية وغير ربحية، تقدم خدمات طبية وإنسانية للأطفال والمرضى الفلسطينيين.

المصدر: RT