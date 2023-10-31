مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي: إيران كانت تخطط لاستهداف مسؤولين أمريكيين على أراضينا

أعلن مدير مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي كريستوفر راي أن إيران كانت تخطط لاستهداف مسؤولين أمريكيين، بما في ذلك على أراضي الولايات المتحدة.

وقال راي خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ، يوم الثلاثاء، إن "الإيرانيين كانوا يخططون بشكل مباشر أو عن طريقة توظيف مجرمين، لاعتداءات على منشقين (إيرانيين) ومسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين رفيعي المستوى، بما في ذلك هنا على الأراضي الأمريكية".

ووصف راي إيران بأنها "أكبر دولة راعية للإرهاب".

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وأضاف أن "حزب الله"، الذي وصفه بأنه "شريك إيران الاستراتيجي الأول"، له "تاريخ طويل في زرع العملاء وإقامة البنية التحتية والحصول على الأسلحة والأموال والتجسس على هذا البلد منذ سنوات".

وأكد أنه نظرا لذلك "نتابع عن كثب تأثير الأحداث الأخيرة" على الجماعات المتطرفة داخل الولايات المتحدة.

واتهم إيران و"الجهات الفاعلة من غير الدول" التي لم يذكرها بالأسماء بشن هجمات سيبرانية على الولايات المتحدة، مرجحا "تردي الأوضاع" في هذا المجال في حال اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

المصدر: RT