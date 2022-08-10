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واشنطن تحذر إيران من اعتداءات على مواطنين أمريكيين

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واشنطن تحذر إيران من اعتداءات على مواطنين أمريكيين
Legion-Media MediaPunch
مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك ساليفان
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حذرت الولايات المتحدة إيران من اعتداءات على مواطنين أمريكيين، بمن فيهم مسؤولين حاليين أو سابقين في أجهزة السلطة الأمريكية.

وقال مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك ساليفان في بيان له، يوم الأربعاء، إنه "إذا اعتدت إيران على أي واحد من مواطنينا، بمن فيهم من يخدمون الولايات المتحدة أو كانوا يخدمون سابقا، فإنها ستواجه عواقب جدية".

وأضاف البيان: "سنواصل استخدام كافة موارد الحكومة الأمريكية لحماية الأمريكيين".

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وجاء ذلك في أعقاب توجيه وزارة العدل الأمريكية تهما غيابية بالتخطيط لاغتيال المسؤول الرفيع في الإدارات الأمريكية السابقة جون بولتون، إلى إيراني يقال إنه أحد عناصر الحرس الثوري الإيراني.

يذكر أن جون بولتون، المحسوب على "الصقور" في الدوائر السياسية الأمريكية، كان مستشارا للأمن القومي للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وفي وقت سابق كان بولتون كذلك مندوبا أمريكيا لدى الأمم المتحدة ونائبا لوزير الخارجية في إدارتي جورج بوش الابن وجورج بوش الأب.

المصدر: تاس

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