القضاء الأمريكي يتهم إيرانيا في الحرس الثوري بمحاولة اغتيال جون بولتون

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، أنها كشفت عن مؤامرة إيرانية لاغتيال مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون، وتوجيه اتهامات ضد أحد أفراد الحرس الثوري الإيراني.

وقالت وزارة العدل إن شهرام بورصافي (45 عاما) والمعروف أيضا باسم مهدي رضائي، عرض مبلغ مالي قدره 300 ألف دولار على أحد الأفراد في الولايات المتحدة لقتل بولتون، انتقاما لقتل الولايات المتحدة لقائد الحرس الثوري قاسم سليماني في يناير 2020.

المصدر: "أ ف ب"