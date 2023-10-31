"رويترز": النقابات البلجيكية ترفض التعامل مع شحنات الأسلحة الموجهة لإسرائيل

رفضت نقابات النقل البلجيكية يوم الثلاثاء، التعامل مع شحنات الأسلحة الموجهة لإسرائيل، ودعت جميع أعضائها إلى الامتناع عن خدمة تسليمها، مشيرين إلى أنهم يدعمون من يدعو إلى السلام.

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وجاء في بيان مشترك صادر عن النقابات البلجيكية "ACV Puls" و"BTB" و"BBTK" و"ACV-Transcom": "بينما تجري عمليات إبادة جماعية في فلسطين، يرى العاملون في مطارات مختلفة في بلجيكا شحنات أسلحة في اتجاه منطقة الحرب".

وأضاف البيان: "نحن، العديد من النقابات العاملة في مجال الخدمات اللوجستية البرية، نحث أعضاءنا على عدم خدمة تسليم المعدات العسكرية إلى إسرائيل".

كما قالت النقابات إن "تحميل أو تفريغ هذه الأسلحة يعني المساهمة في إمدادات قتل الأبرياء".

وطالبوا السلطات البلجيكية "بوقف توريد الأسلحة عبر مطارات المملكة"، ودعوا إلى وقف إطلاق النار، مشيرين إلى أنهم يدعمون "من يدعو إلى السلام".

ورفض متحدث باسم الحكومة البلجيكية التعليق على ما إذا كانت الأسلحة قد تم تسليمها إلى إسرائيل عبر بلجيكا.

هذا وقال مدير المستشفى الإندونيسي إن أغلب الجثامين والجرحى في مجزرة مخيم جباليا اليوم، مصابون بجروح تدل على استخدام أنواع جديدة ومختلفة من الأسلحة.

كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى حماية المدنيين المحاصرين جراء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مؤكدا أن القانون الإنساني الدولي يضع قواعد واضحة لا يمكن تجاهلها.

ومع دخول الحرب يومها الـ25 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة، في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط، حيث تجاوزت حصيلة ضحايا القصف 8 آلاف قتيل، و21 ألف جريح فلسطيني، فيما قتل من الجانب الإسرائيلي أكثر من 1400 شخص بينهم 317 عسكريا.

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المصدر: RT + "رويترز"