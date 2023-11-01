"اليويفا" يعلن عن الدولة المستضيفة لمباريات إسرائيل "البيتية" في تصفيات "يورو 2024"

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" نقل مباراتين لمنتخب إسرائيل في تصفيات كأس أوروبا 2024 إلى هنغاريا، في ظل عدم إمكانية تنظيم أي لقاء على الأراضي الإسرائيلية لأسباب أمنية.

واتخذ "اليويفا" هذا القرار في ظل الصراع الدائر بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.

وتحتل إسرائيل المركز الثالث ضمن المجموعة التاسعة من تصفيات "يورو 2024"، ومن المقرر الآن أن تواجه سويسرا في 15 نوفمبر الحالي ورومانيا في الـ18 منه في مدينة فيلكسوت الهنغارية.

وقبل هاتين المباراتين، سيحل المنتخب الإسرائيلي ضيفا على كوسوفو في 12 من نوفمبر الجاري في مباراة مؤجلة كان من المفترض أن تقام في 15 أكتوبر الماضي إلا أن السلطات الإسرائيلية للعبة منعت آنذاك منتخبها من "السفر إلى الخارج".

وتنهي إسرائيل مشوارها في التصفيات بمواجهة مضيفتها أندورا في الـ21 من هذا الشهر.

ويدور صراع كبير بين ثلاثة منتخبات على حسم التأهل المباشر عن المجموعة التاسعة، حيث تملك رومانيا 16 نقطة من ثماني مباريات، وسويسرا 15 من 7، وإسرائيل 11 من 6.

المصدر: أ ف ب