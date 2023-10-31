بعد العثور على رسومات نجمة داوود.. فرنسا تتعهد بمحاربة "معاداة السامية"

تعهدت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن يوم الثلاثاء بشن "حرب لا هوادة فيها" ضد تصاعد مشاعر معاداة السامية، بعد العثور على رسومات جدارية في العاصمة باريس.

وقالت بورن أمام الجمعية الوطنية "البرلمان الفرنسي" خلال جلسة استجواب عادية: "الوضع في الشرق الأوسط لا يبرر معاداة السامية.. لا شيء يبرر معاداة السامية على الإطلاق، حكومتي عازمة على شن حرب لا هوادة فيها ضدها".

وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان، الثلاثاء، إن السلطات الفرنسية سجلت 857 عملا معاديا للسامية، منذ السابع من أكتوبر.

وأضاف دارمانان: "هذا هو عدد أعمال معاداة السامية التي حدثت خلال ثلاثة أسابيع حتى الآن هذا العام". موضحا أن "الشرطة والسلطات القضائية فتحت عدة تحقيقات في الرسوم والكتابات المعادية لليهود في جميع أنحاء العاصمة"، وتعهد للمجتمعات اليهودية في جميع أنحاء فرنسا "سنحميكم، بشكل كامل، ليلا ونهارا".

AP Michel Euler

وشملت الرسوم نجمة داوود الزرقاء اللون مطبوعة على العديد من المباني في أنحاء العاصمة.

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المصدر: أ ب