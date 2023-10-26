وزير الداخلية الفرنسي: 719 فعلا معاديا للسامية في فرنسا منذ 7 أكتوبر

قال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، مساء يوم الخميس، أن أجهزته سجلت 719 "حادثة معاداة للسامية" في فرنسا منذ 7 أكتوبر.

وفي مقابلة مع صحيفة "دوفيني ليبيري"، نشرت مساء الخميس، سلط وزير الداخلية جيرالد دارمانان، الضوء أيضا على زيادة حادة في الاعتقالات خلال الأسابيع الثلاثة الماضية تتعلق بهذه الأعمال.

وذكرت صحيفة "لوفيغارو" أن الصراع بين إسرائيل و"حماس" كانت له عواقب مباشرة في فرنسا، بحيث أعلن وزير الداخلية، أن أجهزته سجلت 719 "حادثة معاداة للسامية" منذ 7 أكتوبر.

وأشار الوزير دارمانان أيضا إلى "تقديم 4948 بلاغا إلى منصة فاروس، بسبب تهديدات أو تعليقات معادية للسامية أو داعية إلى الإرهاب".

وأوضحت الشرطة الفرنسية، أن هذه الحوادث، شهدت ارتفاعا منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع.

وأضافت أنه تم اعتقال "389 شخصا على صلة بهذه الأحداث".

هذا وقررت السلطات الفرنسية منع تظاهرة دعم للفلسطينيين، كانت مرتقبة يوم السبت، في باريس بدعوة من عدة جمعيات ونقابات وهيئات سياسية، رغم تنبيه مجلس الدولة الفرنسي، السلطات إلى أن منع التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين لا يمكن أن يكون منهجيا، وأن رؤساء المحافظات المحلية فقط بوسعهم تقدير ما إذا كانت تلك التظاهرات تنطوي على مخاطر تمس النظام العام.

ودخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها العشرين منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، مع تأزم الوضع الإنساني وارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين في ظل استمرار القصف الإسرائيلي وشح المساعدات.

وقوبلت عملية "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي 7028 قتيلا بينهم 2913 طفلا و1709 نساء و397 مسنا، وأكثر من 16 ألف جريح في القطاع.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 308 عسكريين، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 5 آلاف، والأسرى لدى "حماس" 222.

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المصدر: RT + صحيفة "لوفيغارو"