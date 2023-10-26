إسرائيل تعلن عن "هجوم متعاظم" وألف قتيل فلسطيني يوميا "لا يثير تعاطفا كافيا".. الحرب في يومها الـ20
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تدخل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها العشرين منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، مع تأزم الوضع الإنساني وارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين في ظل استمرار القصف الإسرائيلي وشح المساعدات.
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يتبع....