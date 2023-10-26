إسرائيل تعلن عن "هجوم متعاظم" وألف قتيل فلسطيني يوميا "لا يثير تعاطفا كافيا".. الحرب في يومها الـ20

تدخل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها العشرين منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، مع تأزم الوضع الإنساني وارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين في ظل استمرار القصف الإسرائيلي وشح المساعدات.

يتبع....