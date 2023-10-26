البنتاغون ينقل بطاريتين من منظومة "القبة الحديدية" إلى إسرائيل كان اشتراها منها سابقا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) عزمها نقل بطاريتين من أنظمة الدفاع الصاروخي "القبة الحديدية" إلى إسرائيل كان قد تم شراؤها منها سابقا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية باتريك رايدر، في تصريح اليوم الخميس: "يمكنني أن أؤكد أننا، بالإضافة إلى صواريخ القبة الحديدية الاعتراضية التي نرسلها إلى إسرائيل، نخطط أيضا لنقل نظامي الدفاع الصاروخي "القبة الحديدية" الموجودين في حوزتنا حاليا إلى إسرائيل".

وفي وقت سابق اليوم أعلن البنتاغون أن نحو 900 جندي من القوات الأمريكية الإضافية تتجه إلى الشرق الأوسط أو وصلت إلى هناك لتعزيز الدفاعات الجوية من أجل حماية الجنود الأمريكيين في ظل تصاعد الهجمات بالمنطقة ضد القواعد الأمريكية.

إلى ذلك من المقرر أن تنشر الولايات المتحدة هذا الأسبوع حوالي 10 أنظمة دفاع جوي ودفاع صاروخي في العراق وسوريا والخليج وسط زيادة حادة في الهجمات على القوات الأمريكية قبل عملية إسرائيل البرية بقطاع غزة.

المصدر: وكالات