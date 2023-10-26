بوغدانوف ونائب وزير الخارجية الإيراني يناقشان التصعيد غير المسبوق في قطاع غزة

ناقش نائب وزير خارجية روسيا ميخائيل بوغدانوف مع نائب وزير خارجية إيران علي باقري كني جملة قضايا جدول الأعمال الإقليمي مع التركيز على التصعيد في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقالت الخارجية الروسية في بيان: "استضافت وزارة الخارجية الروسية يوم 26 أكتوبر اجتماعا بين المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف مع نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية علي باقري كني".

وأشار البيان إلى أنه تمت خلال الاجتماع مناقشة جدول الأعمال الإقليمي بصورة مفصلة مع التركيز على التصعيد غير المسبوق الجاري حاليا في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وفي الوقت نفسه، تم التأكيد على ضرورة وقف الأعمال القتالية في قطاع غزة وما حوله، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية على وجه السرعة للسكان الفلسطينيين المتضررين.

كما تم خلال الاجتماع التأكيد على التزام موسكو وطهران المستمر بمواصلة التنسيق الوثيق للجهود من أجل استقرار الوضع في منطقة الشرق الأوسط.

هذا ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي 7028 قتيلا بينهم 2913 طفلا و1709 نساء و397 مسنا، وأكثر من 18 ألف جريح في القطاع.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1300 شخص بينهم 291 ضابطا وجنديا، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.

المصدر: RT