إسرائيل تقصف جامعة الأزهر في غزة

شنت الطائرات الإسرائيلية اليوم الخميس، قصفا عنيفا على مبنى جامعة الأزهر الحرم الجامعي الجديد جنوب مدينة غزة.

ويأتي القصف الإسرائيلي لمبنى جامعة الأزهر للمرة الثانية منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر الجاري.

وأكد مركز الأزهر العالمي للفتوى أن جميع المستوطنين في فلسطين لا ينطبق عليهم تصنيف المدنيين، وجمعيهم جنود سابقون أو لاحقون، حيث يخدمون في جيش الاحتلال لمدة لا تقل عن 3 سنوات بعد سن الـ18.

وقال الأزهر عبر صفحته على “فيسبوك” إن “تصنيف المدنيين لا ينطبق على المستوطنين الصهاينة للأرض المحتلة، بل هم محتلون للأرض، مغتصبون للحقوق، منحرفون عن الصراط المستقيم الذي يتجسد به الأنبياء، معتدون على مدينة القدس التاريخية بما فيها من التراث الإسلامي والمسيحي”.

وكان الأزهر أدان بشدة اقتحام المستوطنين الإسرائيليين المتكرر للمسجد الأقصى بالقدس هذا الأسبوع، حسبما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

المصدر: وكالات + RT