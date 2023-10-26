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"كتائب الشهيد أبو علي مصطفى" تستهدف مستوطنة بئيري وثكنات عسكرية إسرائيلية في غزة برشقة صاروخية

أخبار العالم العربي

RT
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أعلنت "كتائب الشهيد أبو علي مصطفى" استهداف فرقها حشودا عسكرية إسرائيلية وسط وشـرق وشمال غزة بقذائف الهاون عيار 120 مم، وقصف مستوطنة بئيري بالصواريخ.

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وجاء في بيان الكتائب: "تواصــل كتائــب الشهيد أبــو علي مصطفى عملياتهـا العسكريــة وتدك حشود العدو في وســط وشـــرق وشمال غزة بقذائف الهاون عيـــــــار 120 ومستوطنة بئيري برشقة صاروخية، ردا على جرائمـــه بحق شعبنـا".

ونشر الإعلام الحربي للكتائب مقطع فيديو يوثق استهداف مستوطنة بئيري برشقة صاروخية، إلى جانب استهدف الثكنات الإسرائيلية "حشود العدو" داخل القطاع بقذائف الهاون.

وسبق ذلك وأن أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" قصف تل أبيب "ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين".

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وأعلنت كتائب "القسام" في وقت سابق اليوم أن مقاتليها استهدفوا مروحية إسرائيلية شرقي مخيم البريج جنوبي قطاع غزة، بواسطة صاروخ "سام 7" المضاد للطيران، مؤكدة أنه تم إصابة الطائرة. 

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر، والتي قابلها الجيش الإسرائيلي بعملية "السيوف الحديدية"، ما أسفر عن وقع أكثر من 7 آلاف قتيل في قطاع غزة، ونحو 104 في الضفة الغربية.
أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 308 عسكريين، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 5 آلاف، والأسرى لدى "حماس" 222.

 

المصدر: RT

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