البنتاغون يؤكد "قدرته" على مواصلة دعم إسرائيل وأوكرانيا

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إن احتياجات إسرائيل العسكرية تختلف عن احتياجات أوكرانيا، لذا فإن الولايات المتحدة واثقة من قدرتها على الاستمرار في دعم كلا البلدين.

صرح بذلك المتحدث باسم البنتاغون، باتريك رايدر، قائلا إن إسرائيل تمتلك جيشا متقدما للغاية، وهو يشبه النماذج الغربية (للقوات المسلحة)، لذلك هناك بشكل عام اختلافا بين ما تطلبه إسرائيل وما تطلبه أوكرانيا. وفي هذا الصدد، نحن واثقون من أننا قادرون على دعم كلا (البلدين)".

هذا وقد وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق، رسالة للكونغرس طلب فيها مخصصات مالية ضخمة بقيمة 106 مليارات دولار، وتتضمن مساعدات عسكرية لأوكرانيا قدرها 61 مليار دولار و14 مليارا لإسرائيل.

المصدر: تاس