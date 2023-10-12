وزير الدفاع الأمريكي: ننقل الأسلحة إلى إسرائيل بكثافة وسنواصل دعم أوكرانيا

صرح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن الولايات المتحدة تقدم إمدادات طارئة من الأسلحة إلى إسرائيل بنشاط، وفي الوقت نفسه سيستمر الدعم العسكري الأمريكي لأوكرانيا.

وقال رئيس البنتاغون خلال مؤتمر صحفي في بروكسل بعد اجتماع رؤساء إدارات "الناتو" العسكرية: "نحن نعمل دون تأخير على نقل ما تحتاجه إسرائيل من أجل الدفاع عن النفس، بما في ذلك الذخيرة الاعتراضية لمنظومة "القبة الحديدية"، وسنواصل دعم القوات الأوكرانية".

وذكر أوستن، أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" لن يشارك في العمليات العسكرية في أوكرانيا، ولكنه يخطط لدعم السلطات الحالية في كييف.

وأضاف: "اسمحوا لي أن أوضح أن حلف الناتو تحالف دفاعي"، مضيفا أن "الناتو لن ينجذب إلى صراع، ومع ذلك، سوف ندعم حق أوكرانيا في الدفاع عن النفس".

هذا وأعلن مصدر كبير في وزارة الدفاع الأمريكية أن الولايات المتحدة قادرة على تحقيق التوازن بين المساعدات العسكرية لإسرائيل مع الدعم المستمر لأوكرانيا والحفاظ على قدراتها الدفاعية الخاصة.

وأفادت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مصادر بأن مسؤولين إسرائيليين طلبوا من واشنطن تزويدهم بصواريخ اعتراضية لمنظومة "القبة الحديدية" وذخائر أخرى والتعاون على جمع المعلومات الاستخبارية.

وفجر يوم السبت 7 أكتوبر 2023 أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية وقتلوا وجرحوا عددا منهم كما أسروا عددا من الجنود والمستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية.

المصدر: RT