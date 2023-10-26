إيران: "حماس" مستعدة للإفراج عن "الأسرى" المدنيين مقابل إطلاق سراح 6 آلاف فلسطيني

أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن "حماس" مستعدة للإفراج عن "الأسرى المدنيين" المحتجزين لديها، مقابل إطلاق سراح 6 آلاف من الفلسطينيين المعتقلين في سجون إسرائيل.

وقال عبداللهيان خلال دورة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الخميس: "أجرينا جولات من المباحثات مع "حماس"، وهي تفترض أن الحركة على استعداد للإفراج عن الأسرى المدنيين، ولكن على العالم أن يؤيد الإفراج عن 6 آلاف فلسطيني، يحتجزون في السجون الإسرائيلية".

وأكد أن إيران وتركيا وقطر "تعتزم المشاركة في حل هذه القضية الإنسانية المهمة".

وأضاف: "نحن مستعدون لبذل المزيد من الجهود".

يذكر أن إسرائيل أعلنت أن "حماس" و"الجهاد الإسلامي" يحتجزان أكثر من 200 من الرهائن والأسرى الإسرائيليين في أعقاب الهجوم على إسرائيل يوم 7 أكتوبر. ويحمل العديد من الرهائن جنسيات أجنبية أو مزدوجة.

المصدر: تاس