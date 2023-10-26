"سوف نبقى هنا..كي يزول الألم"..أطباء في مستشفى شهداء الأقصى يوجهون رسالة صمود وتحدّ لإسرائيل (فيديو)

وجه أطباء في مستشفى شهداء الأقصى في قطاع غزة، رسالة صمود وتحدٍّ لإسرائيل، إثر المجازر التي ترتكبها في حق سكان مدينة غزة من أطفال ونساء ورجال.

وأظهر مقطع فيديو الأطباء وهم يقفون في "صمود وعزة"، وسط ساحة المستشفى، وينشدون أغنية "سوف نبقى هنا": "سوف نبقى هنا .. كي يزول الألم..سوف نحيا هنا .. سوف يحلو النغم..رغم كيد العدا .. رغم كل النقم..سوف نسعى إلى .. أن تعم النعم..سوف نرنو إلى .. رفع كل الهمم..بالمسير للعلا ومناجاة القمم".

وتضيف الأغنية: "فلنقم كلنا .. بالدواء والقلم..كلنا عفو على .. من يصارع السقم..فلنواصل المسير .. نحو غايات أهم..ونكون حقا .. خير أمة بين الأمم".

ويوم الخميس،، دمر الطيران الإسرائيلي مجمعا سكنيا بأكمله في اليرموك وسط غزة، حيث انتشلت طواقم الدفاع المدني حتى الآن 120 قتيلا ونحو 260 جريحا، فيما لا يزال 300 شخص في عداد المفقودين.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر، والتي قابلها الجيش الإسرائيلي بعملية "السيوف الحديدية"، ما أسفر عن وقوع أكثر من 7 آلاف قتيل في قطاع غزة، ونحو 104 في الضفة الغربية.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 308 عسكريين، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 5 آلاف، والأسرى لدى "حماس" 222.

المصدر: RT