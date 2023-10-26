قائد الحرس الثوري الإيراني: إذا أقدم الإسرائيليون على هجوم بري في غزة فسيدفنون فيها

حذر القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي من أنه إذا أقدم الإسرائيليون على هجوم بري في غزة فسيدفنون فيها.

وفي كلمة له، أكد اللواء حسين سلامي أن كافة القوى الاستكبارية سحقت خلال عملية "طوفان الأقصى"، محذرا من أنه "إذا أقدم الصهاينة على هجوم بري في غزة فسيدفنون فيها.

وشدد اللواء سلامي على أنه "من الخطأ أن يتصور الأعداء أن المسلمين سيقفون مكتوفي الايدي لتستمر هذه الجرائم".

وأضاف محذرا: "نقول لهم أوقفوا نيران هذه الجريمة في أسرع وقت قبل أن تلتهمكم.. سنواصل طريقنا من أجل عزة الاسلام والمسلمين، فالعالم الإسلامي يتمتع اليوم بالقوة"، مشيرا إلى "المؤامرات الأمريكية ضد بلدان المنطقة".

وبين أن "أمريكا تقوم بانتهاج سياسية اثارة الحروب وحشد قواتها وبناء القواعد وبيع سلاحها في كافة دول المنطقة وأينما تواجدت قواتها".

وقال إن "واشنطن تجلب الحروب و الدمار والمجازر والانتهاكات والتخلف لهذه المناطق"، مدينا السياسات التي تنتهجها واشنطن إزاء افغانستان وسوريا.

ولفت إلى أن "أمريكت خلفت الفقر والحروب والتخلف وانعدام الأمن لعشرات الأعوام في افغانستان، وأشعلت نيران حروب التفرقة بين المسلمين في سوريا لعقد من الزمن"، كما حذر الادارة الامريكية من أن "هذه النيران ستلهمها إذا استمرت في انتهاج هذه السياسات".

جدير بالذكر أن المقاومة الإسلامية في العراق أعلنت مساء اليوم الخميس استهداف القاعدة الأمريكية المجاورة لمطار أربيل.

وأمس الأربعاء، أعلنت كتائب "حزب الله" العراقي في بيان، عن استهداف قاعدة "خراب الجير" الأمريكية شمال شرق سوريا.

هذا وتتواجد قوات أمريكية في تلك القاعدة المستهدفة تحت ذريعة "تدريب قوات كجزء من حملة أوسع ضد تنظيم داعش".

ويأتي الهجوم في أعقاب قصف مماثل بطائرات مسيّرة خلال الأيام القليلة الماضية، ضد قواعد للولايات المتحدة والتحالف في العراق في ظل احتدام الوضع.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر، والتي قابلها الجيش الإسرائيلي بعملية "السيوف الحديدية"، ما أسفر عن وقع آلاف القتلى والجرحى من الجانب الفلسطيني.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 308 عسكريين، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 5 آلاف، والأسرى لدى "حماس" 222.

في حين أكد الرئيس بايدن أمس الأربعاء أنه حذر خامنئي من أن الولايات المتحدة سترد إذا استمر استهداف القوات الأمريكية لكنه لم يحدد كيف أوصل الرسالة.

وتابع في مؤتمر صحفي: "تحذيري إلى آية الله هو أنه إذا واصلوا التحرك ضد تلك القوات، سنرد، وعليه أن يستعد، ليس للأمر علاقة بإسرائيل".

وذكر البنتاغون يوم الثلاثاء أن القوات الأمريكية تعرضت للهجوم أكثر من عشر مرات في العراق وسوريا خلال الأسبوع الماضي.

المصدر: RT + "تسنيم"