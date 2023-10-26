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المقداد: مواقف الغرب وواشنطن تجاه إسرائيل هي ترخيص مفتوح لقتل الشعب الفلسطيني

أخبار العالم العربي

المقداد: مواقف الغرب وواشنطن تجاه إسرائيل هي ترخيص مفتوح لقتل الشعب الفلسطيني
Globallookpress
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أكد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أن مواقف دول الغرب والولايات المتحدة الداعمة لما أسمته "حق إسرائيل بالدفاع عن النفس"، هي ترخيص مفتوح للإسرائيليين لقتل الشعب الفلسطيني.

كتب وزير الخارجية المقداد عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "إن تهديم منازل الفلسطينيين وحرمانهم من الدواء والغذاء والكهرباء والمياه هي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وأضاف: "المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة تتناقض تماما مع تفسير الغرب لها واستخدامها آلة للقتل، لأن الميثاق يدعم حق الشعوب في الحرية والاستقلال والتمتع بحقوق الإنسان".

وأردف وزير خارجية سوريا: "المطلوب الآن هو وقف النفاق الغربي الجماعي، واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني إذا أراد الغرب عدم خسارة ما تبقى له من ورق التوت".

هذا ونشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الخميس، أسماء أكثر من 7000 فلسطيني من ضحايا الهجوم الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وكانت قد وعدت اليوم أيضا بالرد على تشكيك الإدارة الأمريكية وتشكيك الرئيس الأمريكي جو بايدن بالأرقام المعلنة من قبل السلطات في غزة.

وتدخل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها العشرين منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، مع تأزم الوضع الإنساني وارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين في ظل استمرار القصف الإسرائيلي وشح المساعدات.

المصدر: RT

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