المقداد: مواقف الغرب وواشنطن تجاه إسرائيل هي ترخيص مفتوح لقتل الشعب الفلسطيني

أكد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أن مواقف دول الغرب والولايات المتحدة الداعمة لما أسمته "حق إسرائيل بالدفاع عن النفس"، هي ترخيص مفتوح للإسرائيليين لقتل الشعب الفلسطيني.

كتب وزير الخارجية المقداد عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "إن تهديم منازل الفلسطينيين وحرمانهم من الدواء والغذاء والكهرباء والمياه هي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

د. فيصل المقداد، وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية: إن مواقف الدول الغربية والولايات المتحدة الداعمة لما اسمته "حق إسرائيل بالدفاع عن النفس" هو ترخيص مفتوح للفاشيين الإسرائيليين لقتل الشعب الفلسطيني الذي دفع حتى اليوم أكثر من ٧٠٠٠ شهيد، ٣٠٠٠ منهم أطفال.

1/3 — Ministry of Foreign Affairs and Expatriates- Syria (@syrianmofaex) October 26, 2023

وأضاف: "المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة تتناقض تماما مع تفسير الغرب لها واستخدامها آلة للقتل، لأن الميثاق يدعم حق الشعوب في الحرية والاستقلال والتمتع بحقوق الإنسان".

إن تهديم منازل الفلسطينيين فوق رؤوسهم وحرمانهم من الدواء والغذاء والكهرباء والمياه هي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والمادة ٥١ من ميثاق الأمم المتحدة تتناقض تماماً مع تفسير الغرب لها واستخدامها آلة للقتل لأن الميثاق يدعم حق الشعوب في الحرية والاستقلال والتمتع بحقوق الإنسان.

2/3 — Ministry of Foreign Affairs and Expatriates- Syria (@syrianmofaex) October 26, 2023

وأردف وزير خارجية سوريا: "المطلوب الآن هو وقف النفاق الغربي الجماعي، واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني إذا أراد الغرب عدم خسارة ما تبقى له من ورق التوت".

المطلوب الآن هو وقف النفاق الغربي الجماعي، واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني إذا أراد الغرب عدم خسارة ما تبقى له من ورق التوت.

3/3 — Ministry of Foreign Affairs and Expatriates- Syria (@syrianmofaex) October 26, 2023

هذا ونشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الخميس، أسماء أكثر من 7000 فلسطيني من ضحايا الهجوم الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وكانت قد وعدت اليوم أيضا بالرد على تشكيك الإدارة الأمريكية وتشكيك الرئيس الأمريكي جو بايدن بالأرقام المعلنة من قبل السلطات في غزة.

وتدخل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها العشرين منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، مع تأزم الوضع الإنساني وارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين في ظل استمرار القصف الإسرائيلي وشح المساعدات.

المصدر: RT