إسرائيل تستخدم مقطع فيديو لتنظيم "داعش" على أنه عن "جرائم حماس"

رفع مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، خلال خطابه في الجمعية العامة رمز استجابة سريعة (QR code)، زعم أنه يحوي أدلة على "جرائم حماس" التي ارتكبتها في 7 أكتوبر.

وخلال مراجعة طاقم RT لهذه الفيديوهات، اتضح أن الجانب الإسرائيلي أدرج مقطع فيديو تم تداوله على أنه "فيديو لعملية إعدام سجينين إسرائيليين، على يد مقاتلي حماس".

وبالرجوع إلى حقيقة الفيديو تبين أن "اللقطات المصورة لا علاقة لها بالأحداث في قطاع غزة ومن المرجح أن يكون قد تم تصويرها من قبل مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي في سوريا".

ولم يصدر تأكيد رسمي من حركة "حماس" أو الحكومة الإسرائيلية، بقتل أي أحد من المحتجزين والأسرى في قطاع غزة.

جدير بالذكر أن "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس أعلنت فجر يوم السبت 7 أكتوبر 2023 بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية وقتلوا وجرحوا عددا منهم كما أسروا عددا من الجنود والمستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى".

وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي 7028 قتيلا بينهم 2913 طفلا و1709 نساء و397 مسنا، وأكثر من 16 ألف جريح في القطاع.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1300 شخص بينهم 291 ضابطا وجنديا، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.

المصدر: RT