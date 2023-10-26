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مستوطنو كفار عزة يحتشدون أمام وزارة الدفاع في تل أبيب مطالبين بتحرير الأسرى

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احتشد سكان مستوطنة كفار عزة أمام مقر وزارة الدفاع في تل أبيب مطالبين الحكومة الإسرائيلية بحل ملف الأسرى في غزة.

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"بي بي سي": "حماس" مستعدة للإفراج عن بعض الأسرى مقابل وقف إطلاق النار

وكانت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية قد وزعت الثلاثاء الماضي منشورات في قطاع غزة، تدعو فيها الفلسطينيين إلى إرسال معلومات عن الأسرى لدى حركة حماس، مقابل الحصول على مكافأة مالية.

وأطلقت "كتائب القسام" مؤخرا سراح أسيرتين عبر وساطة مصرية قطرية وقالت إن الإفراج عنهما جاء لدواع إنسانية ومرضية قاهرة.

وأضافت أن إسرائيل "رفضت منذ الجمعة الماضية قبول استلامهما، كما أن العدو لا يزال يهمل ملف أسراه".

وقالت إحدى الأسيرتين في مقابلة تلفزيونية إن عناصر حماس عاملوهما بطريقة جيدة ولطف وأحضروا لهما الأدوية، محملة إسرائيل مسؤولية ما حدث.

وقالت: "نقص كفاءة الجيش والشاباك أضر بنا كثيرا.. لقد كنا كبشي فداء للحكومة الإسرائيلية".

المصدر: RT

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