البيت الأبيض يعلق على تحذير بايدن لخامنئي

قال البيت الأبيض اليوم الخميس إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أوصل رسالة مباشرة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي يحذره فيها من استهداف الجنود الأمريكيين في المنطقة.

وأوضح المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي في إفادة صحفية قائلا: "تم نقل الرسالة مباشرة"، دون التطرق إلى التفاصيل.

وتأتي تصريحات كيربي فيما لا يزال يستشعر المسؤولون الأمريكيون أي قلق بشأن اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط بعد معركة "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" في 7 أكتوبر ضد إسرائيل، مع تكثيف وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) للمراقبة ونشرها قطعات عسكرية إضافية وأفرادا في المنطقة.

جدير بالذكر أن المقاومة الإسلامية في العراق أعلنت مساء اليوم الخميس استهداف القاعدة الأمريكية المجاورة لمطار أربيل.

وأمس الأربعاء، أعلنت كتائب "حزب الله" العراقي في بيان، عن استهداف قاعدة "خراب الجير" الأمريكية شمال شرق سوريا.

هذا وتتواجد قوات أمريكية في تلك القاعدة المستهدفة تحت ذريعة "تدريب قوات كجزء من حملة أوسع ضد تنظيم داعش".

ويأتي الهجوم في أعقاب قصف مماثل بطائرات مسيّرة خلال الأيام القليلة الماضية، ضد قواعد للولايات المتحدة والتحالف في العراق في ظل احتدام الوضع.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر، والتي قابلها الجيش الإسرائيلي بعملية "السيوف الحديدية"، ما أسفر عن وقع آلاف القتلى والجرحى من الجانب الفلسطيني.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 308 عسكريين، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 5 آلاف، والأسرى لدى "حماس" 222.

في حين أكد الرئيس بايدن أمس الأربعاء أنه حذر خامنئي من أن الولايات المتحدة سترد إذا استمر استهداف القوات الأمريكية لكنه لم يحدد كيف أوصل الرسالة.

وتابع في مؤتمر صحفي: "تحذيري إلى آية الله هو أنه إذا واصلوا التحرك ضد تلك القوات، سنرد، وعليه أن يستعد، ليس للأمر علاقة بإسرائيل".

وذكر البنتاغون يوم الثلاثاء أن القوات الأمريكية تعرضت للهجوم أكثر من عشر مرات في العراق وسوريا خلال الأسبوع الماضي.

المصدر: "رويترز" + RT