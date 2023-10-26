وزارة الدفاع الأمريكية تعلن نشر 900 جندي في الشرق الأوسط

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية باتريك رايدر، أن واشنطن نشرت وشرعت في نشر حوالي 900 جندي في الشرق الأوسط، لمحاولة ردع نشوب صراع أوسع وسط الحرب الإسرائيلية على غزة.

وقال رايدر: "كجزء من جهودنا لمنع صراع أوسع نطاقا ومواصلة تعزيز قدرات الحماية لدى القوات الأميركية، يمكنني أن أؤكد أنه، منذ إعلاننا الأولي عن وضع القوى، تم نشر ما يقرب من 900 جندي في وقت لاحق أو هم في طور الانتشار في منطقة القيادة المركزية الأميركية في أفغانستان".

وأشار المتحدث إلى أنه لن يقدم أي تفاصيل بشأن الوجهة المحددة لتلك القوات، مؤكدا أنهم لن يتوجهوا إلى إسرائيل.

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "بوليتيكو" عن مصادر في الإدارة الأمريكية قولها إن واشنطن يمكن أن تعيد النظر في قرار عدم إرسال قوات إلى الشرق الأوسط على خلفية الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

كما أعلن البنتاغون أن القوات الأمريكية المتمركزة في الشرق الأوسط تعرضت لـ 13 هجوما في الأسبوع الماضي تم تنفيذها بطائرات بدون طيار وصواريخ.

وأعلن مسؤولون في البنتاغون يوم الاثنين الماضي، أن جميع الهجمات على القوات الأمريكية يحمل بصمات إيران، على الرغم من عدم وجود دليل على هذا في الوقت الحالي.

ويأتي هذا كله ضمن تبعات ما حصل صباح يوم 7 أكتوبر الجاري، عندما أطلقت حركة حماس من قطاع غزة عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل ردا على الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين.

وقال نائب مدير إدارة الإعلام والصحافة بوزارة الخارجية الروسية أليكسي زايتسيف إن تكثيف الوجود العسكري لدول ثالثة قرب منطقة الصراع في قطاع غزة يفاقم خطر التصعيد.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في وقت سابق إرسال حاملتي الطائرات "دوايت أيزنهاور" و"جيرالد فورد" إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، لأسباب مرتبطة بالتصعيد في قطاع غزة.

كما ذكرت وسائل إعلام غربية أن بريطانيا وألمانيا تدرسان مسألة استخدام قوات خاصة لتحرير مواطنيهما الرهائن في قطاع غزة.

وقد بلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي 7028 قتيلا بينهم 2913 طفلا و1709 نساء و397 مسنا، وأكثر من 16 ألف جريح في القطاع.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1300 شخص بينهم 291 ضابطا وجنديا، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.

المصدر: RT