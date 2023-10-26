قادة الاتحاد الأوروبي يدعون إلى "ممرات وهدنات" لإدخال مساعدات إلى غزة

دعا قادة دول الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس إلى فتح ممرات إنسانية وإقامة هدنات تتيح إدخال المساعدات الى قطاع غزة في ظل الحرب الدائرة في الأراضي الفلسطينية والإسرائيلية.

وأشار القادة في بيان لهم عقب اجتماع تم بعد ساعات من المداولات في قمة يعقدونها في بروكسل، إلى أن "المجلس الأوروبي يُعرب عن عميق قلقه بشأن الوضع الإنساني المتدهور في غزة".

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ولفت البيان إلى أن المجلس الأوروبي يدعو إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل متواصل وسريع وآمن ودون عوائق، إلى كل من يحتاجون إليها عبر كل الوسائل الضرورية بما فيها الممرات الإنسانية والهدنات للحاجات الإنسانية".

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية قد أكد في كلمة مباشرة له قبل قليل "إن استمرار العدوان على غزة سيخرج المنطقة كلها عن السيطرة".

من جهته، قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف إيراهيم خريشي، إن حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، والذي تتذرع به الدول الغربية، لا وجود له في القانون الدولي "لأن إسرائيل قوة احتلال".

وكانت إسرائيل قد تعرّضت في صباح يوم 7 أكتوبر لهجوم صاروخي غير مسبوق من قطاع غزة في إطار عملية "طوفان الأقصى"، التي أعلنها الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية

ردا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية" في قطاع غزة. وبدأ بشن غارات جوية على القطاع، وهو ما أدى إلى سقوط آلاف القتلى من المدنيين، وتسبب بدمار هائل للمباني والبنية التحتية، كما فرض حصاراً كاملاً على قطاع غزة، حيث تم تعليق شبه تام لإمدادات المياه والغذاء والكهرباء والأدوية والوقود.

المصدر: أ ف ب + RT + نوفوستي