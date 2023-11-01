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مراسلتنا: الجيش الإسرائيلي يشن غارة على بلدة ياطر جنوبي لبنان

أخبار العالم العربي

مراسلتنا: الجيش الإسرائيلي يشن غارة على بلدة ياطر جنوبي لبنان
AFP
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أفادت مراسلة RT في لبنان بأنه خلال ساعات الصباح الأولى شن الجيش الإسرائيلي غارة على الحي الغربي في بلدة ياطر، الواقعة في القطاع الغربي جنوبي البلاد.

وأضافت مراسلتنا إن مسيرة إسرائيلية نفذت غارة على الحي الغربي في ياطر، كما تم إلقاء قذائف على حي الصفحة في البلدة نفسها.

هذا وتحلق طائرات الاستطلاع الإسرائيلية، بشكل مكثف على طول الحدود اللبنانية الجنوبية.

وأفاد الإعلام الحربي التابع لـ"حزب الله" بأن "المقاومة الإسلامية في لبنان نفذت 105 عمليات استهداف مباشر لمواقع العدو الصهيوني المنتشرة عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، مما أدى إلى سقوط 120 جنديا بين قتيل وجريح، تدمير 9 دبابات ميركافا و2 ناقلة جند، 2 آلية هامر، 140 كاميرا، 33 رادار، 69 منظومة اتصالات، 27 منظومة جمع حربي، 1 مسيّرة، بالإضافة إلى نزوح 65000 مستوطن بعد اخلاء 28 مستوطنة".

يذكر أن الحرائق في الأحراج جنوبي لبنان لا تزال مشتعلة جراء إلقاء الجيش الإسرائيلي قذائف الفوسفور والقذائف الضوئية عليها.

المصدر:RT

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