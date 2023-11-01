الجيش الإسرائيلي: قصفنا 11 ألف هدف لـ"حماس" في قطاع غزة منذ بدء الحرب

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف أكثر من 11 ألف هدف لحركة "حماس" منذ بدء الحرب في قطاع غزة.

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وأكد الجيش الإسرائيلي في بيانه اليوم الأربعاء، استمرار العمليات البرية في غزة، مشيرا إلى أنه قصف خلال الليل عدة أهداف في جميع أنحاء القطاع، بما فيها مراكز لقيادة العمليات، وخلايا تابعة لـ"حماس".

وأضاف أنه "خلال المعارك التي جرت أمس الثلاثاء، تعرفت قوات الجيش الإسرائيلي على العديد من إرهابيي "حماس" الذين تحصنوا في مبنى متعدد الطوابق يقع بالقرب من مدرسة ومركز طبي ومكاتب حكومية في منطقة جباليا شمال قطاع غزة، ووجهت قوات جيش الدفاع الإسرائيلي سلاح الجو لضرب الإرهابيين".

وتابع: "علاوة على ذلك، رصدت قوات الجيش الإسرائيلي مركبة تحمل صواريخ مضادة للدبابات متجهة نحو القوات العاملة في قطاع غزة. وردا على ذلك، وجهت القوات الطائرات لإطلاق النار باتجاه السيارة".

وفي وقت سابق، استهدفت غارات إسرائيلية متتالية "مربع التلولي" و"شارع الهوجا" في مخيم جباليا، وشن الطيران الحربي 3 غارات على شارع العشرين في مخيم النصيرات.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن حصيلة الغارات تجاوزت 400 قتيل وجريح، وأن العديد من سكان المربع السكني المستهدف ما زالوا تحت الأنقاض.

المصدر: RT