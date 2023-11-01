مصدر: بلينكن يزور أنقرة يوم الأحد المقبل

صرح مصدر في وزارة الخارجية التركية لوكالة "نوفوستي"، بأن أنقرة تتوقع زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الأحد المقبل 5 نوفمبر الجاري.

وقال المصدر: "وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قادم إلى تركيا. بلينكن سيكون في أنقرة في الخامس من نوفمبر".

ومن الجدير ذكره أن وزير الخارجية الأمريكي يقوم بزيارة منطقة الشرق الأوسط للمرة الثانية منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر الماضي.

ومساء أمس الثلاثاء، أفادت وسائل إعلام أمريكية، أن بلينكن سيتوجه إلى إسرائيل يوم الجمعة، وينوي أن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين.

وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن الوزير بلينكن سيجري جولة في عدة دول بالمنطقة خلال زيارته لإسرائيل.

وفي 21 أكتوبر الماضي، عقد بلينكن اجتماعا مع نظيره الإسرائيلي إيلي كوهين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو خلال زيارة "تضامنية" مع إسرائيل.

المصدر: RT