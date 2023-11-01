"جوال" الفلسطينية تعلن انقطاع كافة خدماتها في قطاع غزة

أعلنت شبكة "جوال" الفلسطينية للاتصالات الخلوية والإنترنيت اليوم الأربعاء انقطاع كافة خدماتها في قطاع غزة.

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وقالت "جوال" في بيان لها على منصة "إكس": "أهلنا الكرام في الوطن الحبيب، نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة، وذلك بسبب تعرض المسارات الدولية والتي تم إعادة وصلها سابقاً للفصل مرة اخرى".

وفي وقت سابق، أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل"، عن انقطاع كامل لكافة الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة.

وجاء في بيان للشركة: "نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة، وذلك بسبب تعرض المسارات الدولية والتي تم إعادة وصلها سابقاً للفصل مرة اخرى".

أهلنا الكرام في الوطن الحبيب،



نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة، وذلك بسبب تعرض المسارات الدولية والتي تم إعادة وصلها سابقاً للفصل مرة اخرى.



حماكم الله وحمى بلادنا — Jawwal (@JawwalPal) November 1, 2023

ويعاني سكان غزة من الغارات الإسرائيلية المتواصلة، حيث تجاوزت حصيلة ضحايا القصف على القطاع منذ 7 أكتوبر 8 آلاف قتيل، و21 ألف جريح، فيما قتل على الجانب الإسرائيلي أكثر من 1400 شخص بينهم 317 عسكريا، وأسرت "حماس" أكثر من 240 إسرائيلياً.

أهلنا الكرام في الوطن الحبيب،



نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة، وذلك بسبب تعرض المسارات الدولية والتي تم إعادة وصلها سابقاً للفصل مرة اخرى.



حماكم الله وحمى بلادنا — Paltel (@Paltelco) November 1, 2023

المصدر: RT