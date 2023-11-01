الدفاع الإسرائيلية تخصص صفحة رسمية لتوثيق قتلى الجيش بالأسماء والصور

خصصت وزارة الدفاع الإسرائيلية صفحة على موقعها الإلكتروني، لصور وأسماء الجنود القتلى في الحرب على غزة.

وكرّست الصفحة لنشر أسماء الجنود القتلى في عملية "السيوف الحديدة" التي أطلقتها إسرائيل ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" في الـ7 من أكتوبر الماضي، حيث توثق مكان وتاريخ وعمر العسكري القتيل.

وحتى اللحظة وثقت الصفحة أسماء 326 عسكريا إسرائيليا قتلوا في حرب غزة ممن سمح بنشر أسمائهم.

ودخلت الحرب يومها الـ26 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة، في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وتجاوزت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ الـ7 أكتوبر 8300 قتيل، و21 ألف جريح فلسطيني، فيما قتل من الجانب الإسرائيلي أكثر من 1400 شخص بينهم 326 عسكريا، وأسرت "حماس" أكثر من 240 إسرائيليا.

المصدر: RT