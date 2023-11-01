"حماس" تثمن موقف الكويت بملاحقة نتنياهو وقادة إسرائيل كـ "مجرمي حرب"

أعربت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، تقديرها لموقف مجلس الأمة الكويتي بتبني مطلب ملاحقة قادة "الكيان الصهيوني الفاشي" في المحافل الدولية.

وقالت "حماس" في بيان لها: "نشيد بمواقف دولة الكويت الشقيقة أميرا وحكومة وشعبا، والتي عبر عنها مجلس الأمة الكويتي اليوم بتبنيه ملاحقة قادة الكيان الصهيوني الفاشيين في المحافل الدولية، وغيرها من القرارات التي أكدت أصالة الشعب الكويتي في دعمه لصمود وحقوق الشعب الفلسطيني".

وأضاف البيان: "ونثمن عاليا تصريح وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح والذي أكد على موقف الكويت التاريخي الرافض للتطبيع مع هذا الكيان الفاشي المارق، ورفضه العدوان الصهيوني على قطاع غزة".

هذا ووافق مجلس الأمة الكويتي اليوم الأربعاء، على توصيات عدة، أهمها ملاحقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقادة بلاده السياسيين والعسكريين كـ "مجرمي حرب" في المحافل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.

وذكرت صحيفة القبس أن "البرلمان الكويتي قد أصدر عدة توصيات، أهمها ملاحقة قادة إسرائيل العسكريين والسياسيين أمام الجنائية الدولية وبرلمانات العالم، مع تكليف الشعبة البرلمانية قيادة جهود قانونية وسياسية وإعلامية بهذا الشأن".

كما قرر مجلس الأمة الكويتي، تأسيس "مدينة الكويت الإنسانية" في قطاع غزة، مع دعوة الحكومات والبرلمانات العربية والإسلامية إلى اتخاذ خطوات جادة في كسر الحصار ورفض التطبيع مع تل أبيب، ودعا أيضا غرف التجارة ورجال الأعمال لتفعيل مقاطعة إسرائيل.

وشدد البرلمان الكويتي على "إغلاق الأجواء الكويتية وأراضيها أمام أي استخدام في أية عملية ضد الفلسطينيين"، مع التوصية بقيام الحكومة الكويتية بلم شمل المعلمات والمعلمين الفلسطينيين في البلاد مع أهاليهم، فضلا عن مطالبة الحكومة والقطاع الخاص وصناديق التنمية الكويتية بإنشاء صندوق "إعادة إعمار غزة".

المصدر: RT