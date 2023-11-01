السيسي وسوناك يبحثان تطورات الحرب الإسرائيلية على غزة

صرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، بحثا هاتفيا الحرب الإسرائيلية على غزة.

وقال المتحدث الرئاسي المصري: "تناول الاتصال مستجدات التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أكد السيسي ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفا حاسما للدفع بجدية في اتجاه وقف إطلاق النار وإنفاذ هدنة إنسانية فورية، في ضوء الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة".

وأشار الرئيس المصري إلى أن "تسوية القضية الفلسطينية تتطلب إعمال حل الدولتين وأن الحلول العسكرية تهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها".

كما أوضح أن مصر تبذل جهودا كبيرة سواء على المسار السياسي لتهدئة الموقف وحقن الدماء أو على المستوى الإنساني من خلال تصديها لقيادة عملية تنسيق وإدخال المساعدات الإنسانية لإغاثة أهالي غزة.

ومن جانبه، أعرب رئيس الوزراء البريطاني عن التقدير البالغ للدور المصري، مؤكدا موقف المملكة المتحدة بضرورة حماية المدنيين وإنفاذ المساعدات والتوصل لهدنة إنسانية.

وقد بلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر الماضي، 8796 قتيلا من بينهم 3648 طفلا و2290 امرأة، و22219 جريحا.

وأشارت وزارة الصحة في غزة إلى أن حصيلة الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مخيم جباليا أمس وحده "تجاوزت 400 شهيد وجريح" وأن كثيرين من سكان المربع السكني المستهدف ما زالوا تحت الأنقاض.

المصدر: RT