رئيس الأركان الإسرائيلي في رسالة إلى القادة والجنود: "ثمن الحرب باهظ لكنه ضروري"

بعث رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي اليوم الأربعاء رسالة إلى قادة وجنود الجيش الإسرائيلي.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، جاء في الرسالة: "نحن نتقدم في مراحل الحرب، ونعمل على الأرض في أراضي العدو".

وأضاف: "سيستمر النشاط ويتكثف"، مشيرا إلى أن "ثمن الحرب باهظ لكنه ضروري".

هذا وأفادت صحيفة معاريف الإسرائيلية نقلا عن مصادر عسكرية بأن خطط الجيش الإسرائيلي في الهجوم الجاري حاليا على قطاع غزة تغيرت بشكل جذري.

وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء ارتفاع عدد القتلى بين جنوده في معارك غزة خلال الساعات الماضية إلى 16 عسكريا

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال في مقطع مصور نشره عبر حسابه على منصة X: "نحن في حرب صعبة. ستكون حربا طويلة. لدينا فيها إنجازات مهمة، ولكن لدينا خسائر مؤلمة أيضا".

وقد دخلت الحرب يومها الـ26 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة، في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وتجاوزت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، 8 آلاف قتيل، و21 ألف جريح فلسطيني، فيما قتل من الجانب الإسرائيلي أكثر من 1400 شخص بينهم مئات العسكريين، وأسرت "حماس" أكثر من 240 إسرائيليا.

المصدر: RT + "يديعوت أحرونوت"