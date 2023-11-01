الحوثيون ينشرون مشاهد لإطلاق صواريخ ومسيرات تجاه إسرائيل

نشرت حركة "أنصار الله" الحوثية اليمنية، مشاهد لعمليات إطلاق دفعات الصواريخ والطائرات المسيرة، من اليمن باتجاه مواقع إسرائيلية.

وفي وقت سابق اليوم، هدد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري، بشن هجمات على اليمن ردا على الصواريخ والمسيرات التي أطلقتها حركة "أنصار الله" الحوثية مؤخرا على إسرائيل، قائلا: "نحن نعرف أيضا كيفية الهجوم، عندما نقرر ذلك".

وكان المتحدث العسكري باسم حركة "أنصار الله" العميد يحيى سريع أعلن يوم أمس الثلاثاء أنه "من واقع الشعور بالمسؤولية الدينية والأخلاقية والإنسانية والوطنية، قامت قواتنا المسلحة بإطلاق دفعة كبيرة من الصواريخِ البالستية والمجنحة وعدد كبير من الطائرات المسيرة على أهداف مختلفة للعدو الإسرائيلي في الأراضي المحتلة".

المصدر: RT