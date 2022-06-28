تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /28.06.2022/
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يواصل الجيش الروسي ضرب مواقع القوات والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية، وتحرير أراضي دونباس.
ميدانيا..
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- الدفاع الروسية: كييف مستعدة لتفجير محطة حرارية لاتهام الجيش الروسي
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- "الناتو" يعلن تعزيز قواته ذات الجاهزية العالية على تخوم روسيا إلى "أكثر من 300 ألف" عنصر
- الإعلان عن النتائج الأولية للتحقيق في أنشطة المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا الخميس المقبل
- دونيتسك: قبول "طلب الاتصال" للمغرب بشأن المرتزق المدان
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تداعيات وأصداء العملية العسكرية
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