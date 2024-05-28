 
مباشر

لاعبو "بالستينو" التشيلي يدخلون الملعب مع أشباح أطفال فلسطينيين (فيديو)

الرياضة

لاعبو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xmin

يواصل نادي بالستينو التشيلي لكرة القدم تضامنه مع قطاع غزة، في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي واستمرار المجازر بحق الفلسطينيين.

وفي مشهد مؤثر للاعبي بالستينو التشيلي، دخلوا أرض الملعب لمواجهة نادي يونيون إسبانيول، ضمن منافسات كأس ليبرتادوريس، وهم ممسكين بأيدي أشباح الأطفال الفلسطينيين "غير المرئيين" الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

ونشر الحساب الرسمي للنادي فيديو يظهر اللاعبي وهم يقومون بإسقاط ستراتهم كعلامة على إدانة الوفيات غير المرئية للأطفال في غزة، وعلق الحساب:"من واجبنا أن نجعل الجميع يراها".

إقرأ المزيد
"فيفا" يؤجل البت في طلب فلسطين بتجميد عضوية إسرائيل

ويعد بالستينو سابع أقدم ناد في تشيلي، وتم تأسيسه عام 1920 على يد مجموعة من المهاجرين العرب الفلسطينيين بمدينة أوسورنو.

وكان الهدف من تأسيسه لم شمل الجاليات العربية والفلسطينية المقيمة هناك، والتي تمثل كتلة سكانية كبيرة تحتضنها هذه الدولة، وتعد من أكبر الجاليات الفلسطينية بالخارج.

واشتهر الفريق بالتعريف بتاريخ وتراث فلسطين في مختلف مشاركاته وارتداء قميص بألوان العلم الفلسطيني، كما أنه منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يتفاعل مع الأحداث الجارية.

المصدر: RT+ وسائل إعلام

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا